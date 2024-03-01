Синоптик Старков: в выходные дни в Центральной России сохранится комфортная погода

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.

По словам специалиста, в предстоящие выходные, а также в начале следующей недели по всей Центральной России сохранится комфортная погода, более похожая на раннюю весну.

«В пятницу и субботу (погода в Москве. — RT) будет преимущественно облачной, местами не исключаются небольшие осадки. Температурный фон претерпит незначительные колебания в течение суток. Будет изменяться от 0 °С ночью до +3 °С в дневные часы. Ветер штилевой, атмосферное давление повышенное. В воскресенье небо разъяснит (станет ясным. — RT) и увеличится суточный ход температуры. Ночью подморозит до -5 °С, а днём увеличится прогрев до +5 °С», — рассказал Старков.

Согласно его прогнозу, такой характер погоды сохранится и в начале следующей недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что, согласно расчётам, снежный покров в Москве сойдёт во второй декаде апреля.