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Учёный Антипьев объяснил необходимость високосного года

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Учёный Пермского политеха (ПНИПУ) Константин Антипьев напомнил, для чего необходим високосный год.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Високосный год введён для того, чтобы астрономический год совпадал с календарным. Один оборот вокруг Солнца Земля делает за 365 суток 5 часов 46 минут и 48 секунд. Количество дней в году округлено до 365, чтобы было удобно. Оставшееся время объединяется, и каждые три года выделяются сутки 29 февраля», — заявил Антипьев.

По его словам, если этого не делать, то через какое-то время календарный год заметно отстанет от астрономического, и это станет проблемой.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка.


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