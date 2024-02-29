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Синоптик Тишковец спрогнозировал тёплую весну в Центральной России

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.
Синоптик Тишковец спрогнозировал тёплую весну в Центральной России
  • Gettyimages.ru

Первый месяц календарной весны обещает быть относительно тёплым и сухим, среднемесячная температура окажется на 1—3 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 10—20% меньше положенного, поделился синоптик в беседе с НСН.

«С 16 по 21 марта, по всей видимости, наступит метеорологическая весна, то есть произойдёт устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в сторону положительных значений», — отметил Тишковец.

Согласно прогнозу синоптика, сход снежного покрова произойдёт в середине апреля, на неделю позже обычного.

«В целом же весна в Центральной России ожидается немного теплее нормы с умеренным количеством осадков», — добавил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, в каких регионах России предстоящие выходные обещают быть по-весеннему тёплыми.

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