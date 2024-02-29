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Синоптик Шувалов назвал регионы, где будут самые тёплые выходные

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, в каких регионах России предстоящие выходные обещают быть по-весеннему тёплыми.

Первыми приход весны почувствуют на крайнем юге и крайнем западе европейской части страны, поделился синоптик в беседе с URA.RU.

По его словам, 2—3 марта в Калининградской области ожидается +10…+12 °С, в Сочи +11…+13 °С, в степных районах Краснодарского края +14…+16 °С, в степных районах Крыма — до +17 °С, при этом на черноморском побережье полуострова будет прохладнее, до +12…+14 °С.

«В остальных районах России весна идёт, но скорее в виде весны-света, когда при обилии солнечного света сохраняются ночные морозы. А дневные температуры на солнце чуть-чуть превышают нулевую отметку», — добавил метеоролог.

Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в Москве и Подмосковье столбики термометров поднялись до плюсовых отметок. Такой погода будет и в выходные дни, 2—3 марта.

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