Сальдо заявил, что останки князя Потёмкина хранятся в Херсонской области
Сальдо: останки Потёмкина будут возвращены в Херсон после освобождения города
- РИА Новости
Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области», — сказал он.
По его словам, останки Потёмкина вернут в Херсон после освобождения города.
Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что 28 серебряных монет в мелких номиналах от пяти до 25 копеек, обнаруженных в 2022 году во время поисков в районе Китай-города, передадут в фонд Музея Москвы.