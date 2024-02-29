Сальдо заявил, что останки князя Потёмкина хранятся в Херсонской области

Останки государственного деятеля Григория Потёмкина хранятся на территории Херсонской области.

Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области», — сказал он.

По его словам, останки Потёмкина вернут в Херсон после освобождения города.

Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что 28 серебряных монет в мелких номиналах от пяти до 25 копеек, обнаруженных в 2022 году во время поисков в районе Китай-города, передадут в фонд Музея Москвы.