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Сальдо заявил, что останки князя Потёмкина хранятся в Херсонской области

Сальдо: останки Потёмкина будут возвращены в Херсон после освобождения города

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Останки государственного деятеля Григория Потёмкина хранятся на территории Херсонской области.
Сальдо заявил, что останки князя Потёмкина хранятся в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области», — сказал он.

По его словам, останки Потёмкина вернут в Херсон после освобождения города.

Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что 28 серебряных монет в мелких номиналах от пяти до 25 копеек, обнаруженных в 2022 году во время поисков в районе Китай-города, передадут в фонд Музея Москвы.

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