В ЯНАО состоялся концерт «Солистов Москвы» под руководством Юрия Башмета
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Выступление прошло на сцене ДШИ им. Дунаевского, сообщает URA.RU.
«Виртуозная игра и уникальное погружение в мир классической музыки. Сегодняшний вечер можно назвать историческим событием для сферы искусства нашего района», — поделился впечатлениями от концерта глава района Антон Колодин в своём Telegram-канале.
Ранее композитор, народный артист России Александр Зацепин рассказал, что концерт по случаю его дня рождения пройдёт в марте в Кремле.