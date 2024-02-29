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В ЯНАО состоялся концерт «Солистов Москвы» под руководством Юрия Башмета

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Ансамбль «Солисты Москвы» под руководством дирижёра Юрия Башмета дал концерт в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ЯНАО состоялся концерт «Солистов Москвы» под руководством Юрия Башмета
  • РИА Новости
  • © Екатерина Лызлова

Выступление прошло на сцене ДШИ им. Дунаевского, сообщает URA.RU.

«Виртуозная игра и уникальное погружение в мир классической музыки. Сегодняшний вечер можно назвать историческим событием для сферы искусства нашего района», — поделился впечатлениями от концерта глава района Антон Колодин в своём Telegram-канале.

Ранее композитор, народный артист России Александр Зацепин рассказал, что концерт по случаю его дня рождения пройдёт в марте в Кремле.

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