Композитор Зацепин рассказал о концерте в Кремле по случаю своего 98-летия
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Автор музыки ко многим знаменитым советским фильмам в свои 97 лет продолжает активно трудиться.
«В прошлом году написал мюзикл «Сказка о царе Салтане» (либретто и постановка Ли Музы), премьера которого состоялась в декабре в Театре Российской армии. А сейчас заканчиваю мюзикл «Иван Васильевич меняет профессию», — поделился композитор в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Также Зацепин заявил, что третий год живёт в России и не собирается уезжать.
«Здесь у меня любимая работа, общение — здесь у меня всё. Это моя Родина. В марте, кстати, к моему дню рождения (10 марта. — RT) будет приурочен концерт в Кремле… А 16 января был концерт в Концертном зале им. Чайковского, где оркестр Юрия Башмета тоже исполнял мои произведения», — добавил он.
Ранее НСН сообщала, что в Государственной театральной библиотеке Москвы в декабре открылась юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».