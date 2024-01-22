Композитор Зацепин рассказал о концерте в Кремле по случаю своего 98-летия

Композитор, народный артист России Александр Зацепин рассказал о реализованных в минувшем году масштабных проектах, а также о творческих планах на 2024-й.

Автор музыки ко многим знаменитым советским фильмам в свои 97 лет продолжает активно трудиться.

«В прошлом году написал мюзикл «Сказка о царе Салтане» (либретто и постановка Ли Музы), премьера которого состоялась в декабре в Театре Российской армии. А сейчас заканчиваю мюзикл «Иван Васильевич меняет профессию», — поделился композитор в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также Зацепин заявил, что третий год живёт в России и не собирается уезжать.

«Здесь у меня любимая работа, общение — здесь у меня всё. Это моя Родина. В марте, кстати, к моему дню рождения (10 марта. — RT) будет приурочен концерт в Кремле… А 16 января был концерт в Концертном зале им. Чайковского, где оркестр Юрия Башмета тоже исполнял мои произведения», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что в Государственной театральной библиотеке Москвы в декабре открылась юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».