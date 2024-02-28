В Курганской области обсудили подготовку к паводковому сезону
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Шумкова.
«Провели заседание региональной КЧС. Есть предварительная информация о возможной «большой воде» в ряде муниципальных образований региона. Поручил коллегам принять все необходимые меры на предотвращение возможных негативных последствий», — заявил глава региона.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае утвердили расписание проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. В регионе проходит комплекс мероприятий, призванных защитить жителей во время половодья.