В Курганской области обсудили подготовку к паводковому сезону

В Курганской области прошло совещание комиссии по ЧС из-за данных о возможных паводках в регионе, заявил губернатор Вадим Шумков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Шумкова.

«Провели заседание региональной КЧС. Есть предварительная информация о возможной «большой воде» в ряде муниципальных образований региона. Поручил коллегам принять все необходимые меры на предотвращение возможных негативных последствий», — заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае утвердили расписание проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. В регионе проходит комплекс мероприятий, призванных защитить жителей во время половодья.