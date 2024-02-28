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В Челябинском зоопарке проснулся бурый медведь Малыш

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В Челябинском зоопарке заявили о пробуждении бурого медведя Малыша после зимней спячки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«В этом году косолапый не дождался календарного наступления весны и бодро вылез из берлоги навстречу яркому солнцу. После зимней спячки мишка... взялся энергично раскачивать свою любимую игрушку — подвесное колесо», — заявили в пресс-службе.

Также стало известно, что в Московском зоопарке панда Катюша смогла сбежать от киперов, когда они меняли воду в поилке, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал директора зоосада Светланы Акуловой.

Акулова опубликовала видео, в котором панда бежит туда, где раньше видела выход из вольера.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке поздравили медведицу Айку с Днём полярного медведя.

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