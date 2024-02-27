Медведицу Айку из Московского зоопарка поздравили с Днём полярного медведя

В Московском зоопарке поздравили медведицу Айку с Днём полярного медведя.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«В подарок Айка получила два торта — снежный и ледяной, которые были наполнены лакомствами, входящими в её рацион: рыбой, фруктами и ягодами», — отмечается в сообщении.

Как рассказали в зоопарке, больше всего Айке понравился снежно-фруктово-ягодный торт.

Айка приехала в столичный зоосад в апреле 2023 года из Ростова-на-Дону.

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