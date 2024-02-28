Фильм «Бриллиантовая рука» покажут в кинотеатрах в честь 100-летия «Мосфильма»

Картина Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» впервые выйдет в российский прокат в честь 100-летнего юбилея киноконцерна «Мосфильм».

Выпуск фильма осуществит медиахолдинг «Цифровое Телевидение» под эгидой телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

По словам генерального директора холдинга Роберта Гндоляна, в кинотеатрах покажут и другие значимые фильмы студии.

«Мы провели опрос киносмотрящей аудитории, чтобы узнать, какие советские фильмы люди хотели бы увидеть на большом экране. Лидерами стали комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и величайшие работы Владимира Меньшова: «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». Именно эти киношедевры мы покажем в кинотеатрах по всей России», — цитирует Гндоляна пресс-служба телеканала.

Ранее Главархив открыл выставку в честь юбилея киноконцерна «Мосфильм».