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Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплое начало марта в центральных регионах

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что начало марта в центральных регионах России может быть тёплым, температура воздуха превысит климатическую норму на два-четыре градуса.
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплое начало марта в центральных регионах
  • Gettyimages.ru
  • © Sir Kotovski

«Можно предположить, что первая декада марта будет скупа на осадки», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, до конца текущей недели температурных скачков не будет, как и сильных снегопадов.

«Ночные температуры ожидаются порядка –1...–5 °С, а дневные — 0...+3 °С. Такая погода сохранится до конца недели», — сказал Шувалов.

Он отметил, что высокие сугробы вряд ли позволят говорить о ранней весне.

«Всем хотелось бы, чтобы весна наступила пораньше, но по факту потребуется слишком много тепла, энергии для того, чтобы растопить эти зимние сугробы», — пояснил он.

Ранее Александр Шувалов в беседе с RT рассказал об аномальной погоде в Архангельской и Мурманской областях.

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