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Синоптики рассказали о погоде на Ставрополье в марте

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В ставропольском Гидрометцентре рассказали о погоде в регионе в марте.
Синоптики рассказали о погоде на Ставрополье в марте
  • Gettyimages.ru
  • © Ludmila Kapustkina

Об этом сообщает newstracker.ru.

Так, в четверг, 29 февраля, воздух в крае прогреется до +13 °С. В Ставрополе до +10 °С, без осадков. Ветер 11—14 м/с.

В пятницу, 1 марта, в регионе +8…+13 °С. В Ставрополе до +10 °С , без осадков. Ветер 5—10 м/с.

Также стало известно, что циклон принесёт в Омскую область снегопады, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Синоптики прогнозируют 29 февраля температуру воздуха не ниже -6 °С. Возможен мокрый снег, метели и гололедица на дорогах.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что снег в Москве полностью растает к середине апреля.

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