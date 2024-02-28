Синоптик Ильин рассказал о погоде в марте в Центральной России

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в марте в центральной части России.

По его словам, первая пятидневка марта в центральной части России более понятна, «там сохранится погода практически такая же, как в конце февраля».

«Температура в центральных районах будет находиться в пределах от 0 до +5 °С. В ночные часы от -4 до -9 °С. Без существенных осадков. Некоторого понижения температуры стоит ожидать начиная с 6—7 марта. При этом не исключено, что днём будут минусовые температуры, где-то -1...-6 °С, в отдельные ночи в период с 7 по 12 марта — до -8...-13 °С. В этот период в центральной части не исключены снегопады, мокрый снег, снег», — рассказал синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об аномальной погоде в Архангельской и Мурманской областях.