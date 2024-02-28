В Хамовниках отремонтируют фонтан в сквере Девичьего Поля

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о предстоящем ремонте фонтана в сквере Девичьего Поля в Хамовниках.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Фонтан площадью 1,4 тыс. кв. м был построен в 1930 году недалеко от Новодевичьего монастыря.

«Проведём комплекс мероприятий, которые позволят запустить гидросооружение уже в новом сезоне в апреле, затем планируется его капитальный ремонт», — рассказал Бирюков.

Основные работы по восстановлению архитектурного облика начнутся с приходом устойчивого потепления.

Специалисты отремонтируют бетонные поверхности, восстановят прежний струйный дизайн, заменят облицовку чаши, перильное ограждение и напольное покрытие.

Ранее сообщалось, что жителям Москвы предложили оценить благоустройство двух участков парка «Яуза».