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Археолог Ермакова рассказала о находках на раскопках в ХМАО в 2023 году

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Специалист «Института археологии Севера» Ксения Ермакова рассказала о находках, сделанных специалистами в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году.
Археолог Ермакова рассказала о находках на раскопках в ХМАО в 2023 году
  • Gettyimages.ru

«В прошедшем сезоне при раскопках в укреплённом поселении Каюково 1 нами были найдены каменные орудия труда (топор, стамеска) и множество керамических сосудов с интересной и самобытной орнаментацией, не похожей на другие памятники», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, раскопки «Священной кедровой рощи» в Салыме также порадовали результатами — при исследовании одноимённого могильника обнаружено шесть погребений людей высокого социального статуса.

Например, в салымском погребении №57 обнаружено два бронзовых зеркала, на одном из которых изображён животный орнамент.

Ранее сообщалось, что столичные археологи передадут в Музей Москвы около 600 исторических предметов быта XV—XVIII веков, найденных при раскопках на Тверской улице в 2022—2023 годах.

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