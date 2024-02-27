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Доцент Онуфрийчук посоветовала проводить разгрузочные дни не чаще трёх раз в неделю

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Кандидат медицинских наук доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (Университет Росбиотех) Юлия Онуфрийчук дала рекомендации по организации разгрузочных дней.

«Польза разгрузочных дней увеличивается при правильном подборе их варианта с учётом имеющихся заболеваний. Это, например, углеводные (сахарные, картофельные), белковые (мясные, молочные), жировые (сметанные) дни или с преимущественным потреблением жидкости (чайные, соковые дни)», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, для здоровых лиц ограничений по применению нет, но лучше проводить разгрузочный день в один из своих выходных.

Как отметила Онуфрийчук, разгрузочные диеты назначают на один-два дня и не чаще одного-трёх раз в неделю с учётом заболеваний и особенностей организма. Проводить их подряд не рекомендуется.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.

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