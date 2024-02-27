Прощание с актёром Романовым пройдёт 29 февраля в Петербурге

Прощание с актёром Эрнстом Романовым состоится в театре Андрея Миронова в Санкт-Петербурге 29 февраля.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Романов скончался 25 февраля. Ему было 87 лет.

Эрнст Романов сыграл более двухсот ролей в кино, он снялся в таких фильмах, как «Монолог», «Красная палатка», «Жизнь Клима Самгина», «Звезда пленительного счастья», «На всю оставшуюся жизнь», «Крах инженера Гарина», «Собака на сене», а также в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Романов был ведущим артистом Русского театра Эстонии, выступал на сцене Театра Ленсовета, Театра имени А.С. Пушкина и БДТ.