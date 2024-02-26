Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Собаки на сене» Эрнст Романов

Умер российский актёр Эрнст Романов, ему было 87 лет.

Об этом сообщила пресс-служба театра имени Андрея Миронова.

Причина смерти, а также место и время прощания с артистом не называются.

Эрнст Романов сыграл более двухсот ролей в кино, он снялся в таких фильмах, как «Монолог», «Красная палатка», «Жизнь Клима Самгина», «Звезда пленительного счастья», «На всю оставшуюся жизнь», «Крах инженера Гарина», «Собака на сене», а также в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Романов был ведущим артистом Русского театра Эстонии, выступал на сцене Театра Ленсовета, Театра имени А.С. Пушкина и БДТ.