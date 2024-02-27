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В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с

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В ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили жителей региона о резком ухудшении погоды 28 февраля.
В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«По данным синоптиков, 28 февраля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — сказали в управлении.

Спасатели также призвали граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности на улице.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что столица дважды перевыполнила норму по снегопадам, и спрогнозировал постепенный приход весны в Москву.

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