В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с

В ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили жителей региона о резком ухудшении погоды 28 февраля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«По данным синоптиков, 28 февраля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — сказали в управлении.

Спасатели также призвали граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности на улице.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что столица дважды перевыполнила норму по снегопадам, и спрогнозировал постепенный приход весны в Москву.