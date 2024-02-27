В Прикамье выделят 270 млн рублей на реконструкцию двух корпусов ПГНИУ

На реконструкцию двух корпусов Пермского классического университета (ПГНИУ) — №2 и №4 — выделят более 270 млн рублей в текущем году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора области.

«При поддержке краевых и федеральных властей в этом году на реконструкцию корпусов №2 и №4, которые являются объектами культурного наследия, из регионального бюджета будет направлено свыше 270 млн рублей», — говорится в тексте.

Несколькими днями ранее и. о. ректора университета Игорь Германов презентовал наблюдательному совету во главе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным стратегию развития вуза до 2035 года. Согласно ей, университет намерен развиваться в области технологий фотоники, микроэлектроники, в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий и др.

В начале февраля Тюменский медицинский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Юганским медицинским центром, который располагается в Нефтеюганске.