В Прикамье выделят 270 млн рублей на реконструкцию двух корпусов ПГНИУ
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора области.
«При поддержке краевых и федеральных властей в этом году на реконструкцию корпусов №2 и №4, которые являются объектами культурного наследия, из регионального бюджета будет направлено свыше 270 млн рублей», — говорится в тексте.
Несколькими днями ранее и. о. ректора университета Игорь Германов презентовал наблюдательному совету во главе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным стратегию развития вуза до 2035 года. Согласно ей, университет намерен развиваться в области технологий фотоники, микроэлектроники, в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий и др.
В начале февраля Тюменский медицинский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Юганским медицинским центром, который располагается в Нефтеюганске.