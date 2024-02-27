В подмосковных лесничествах создали 13 снежных холодильников для сеянцев
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета лесного хозяйства.
«Холодильник обустраивается так: специалисты лесного хозяйства собирают в кучи или в специальные ледники снег, который накрывают соломой, лапником, песком или опилками», — сказал Мурашов.
Всего в регионе планируют создать 28 подобных природных холодильников.
Ранее зампред комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков заявил, что в регионе создали шесть ледников и четыре снежные кучи для хранения посадочного материала для лесовосстановления.