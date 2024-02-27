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В подмосковных лесничествах создали 13 снежных холодильников для сеянцев

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал о созданных в регионе 13 снежных холодильников для хранения сеянцев и саженцев.
В подмосковных лесничествах создали 13 снежных холодильников для сеянцев
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета лесного хозяйства.

«Холодильник обустраивается так: специалисты лесного хозяйства собирают в кучи или в специальные ледники снег, который накрывают соломой, лапником, песком или опилками», — сказал Мурашов.

Всего в регионе планируют создать 28 подобных природных холодильников.

Ранее зампред комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков заявил, что в регионе создали шесть ледников и четыре снежные кучи для хранения посадочного материала для лесовосстановления.

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