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У актёра Алена Делона изъято более 70 единиц огнестрельного оружия

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У французского актёра Алена Делона изъято более 70 единиц огнестрельного оружия, а также более 3 тыс. боеприпасов.
У актёра Алена Делона изъято более 70 единиц огнестрельного оружия
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет FranceInfo.

Оружие было найдено в поместье актёра в коммуне Души (департамент Луара).

«Первое расследование показало, что Ален Делон не имел никаких разрешений на владение огнестрельным оружием», — заявил прокурор.

25 января судья по делам опеки поместил 88-летнего Алена Делона под судебную защиту и назначил ему представителя, именно он и обнаружил оружие в поместье актёра.

Также Делон был ограничен в некоторых правах, в том числе на распоряжение недвижимостью.

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