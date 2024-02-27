У актёра Алена Делона изъято более 70 единиц огнестрельного оружия

У французского актёра Алена Делона изъято более 70 единиц огнестрельного оружия, а также более 3 тыс. боеприпасов.

Об этом пишет FranceInfo.

Оружие было найдено в поместье актёра в коммуне Души (департамент Луара).

«Первое расследование показало, что Ален Делон не имел никаких разрешений на владение огнестрельным оружием», — заявил прокурор.

25 января судья по делам опеки поместил 88-летнего Алена Делона под судебную защиту и назначил ему представителя, именно он и обнаружил оружие в поместье актёра.

Также Делон был ограничен в некоторых правах, в том числе на распоряжение недвижимостью.