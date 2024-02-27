ТНТ анонсировал ремейк фильма «Бриллиантовая рука»

Телеканал ТНТ снимет ремейк фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки рассказала, что проект приурочен к выходу оригинальной картины на советские экраны 55 лет назад.

В настоящее время лента находится на стадии разработки сценария, вместе с тем ведётся подбор актёров. За создание фильма ответит команда, работавшая над проектом «Иван Васильевич меняет всё», включая режиссёров Мишу Семичева и Романа Кима.

«Будет смешно. Мы не имеем права не удивлять зрителя, поэтому приложим максимальное количество усилий, чтобы фильм запомнился зрителям и этот увлекательный трёхсерийный аттракцион стал классикой российского современного телевидения», — отметила Канделаки.

Зрители смогут посмотреть ленту 31 декабря 2024 года.

«Чтобы удержать внимание зрителя в следующий Новый год, мы решили сделать комбо из «Бриллиантовой руки» и уже полюбившегося всем жанра праздничного музыкального телефильма с фирменным юмором ТНТ и множеством звёзд. «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё» получились классными и успешными, но поверьте: это мы только разогревались», — приводит пресс-служба канала слова генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова.

Ранее сообщалось, что фильм «Иван Васильевич меняет всё» стал самым рейтинговым проектом ТНТ за последние пять лет.