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Картина «Иван Васильевич меняет всё» стала самым рейтинговым проектом ТНТ за последние пять лет

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Фильм ТНТ «Иван Васильевич меняет всё» стал самой рейтинговой трансляцией за последние пять лет.
Картина «Иван Васильевич меняет всё» стала самым рейтинговым проектом ТНТ за последние пять лет
  • Gettyimages.ru

«Мы не ожидали, что дадим семь повторов. Он окупился, переокупился. Плюсовая экономика этого фильма феноменальна», — рассказала директор канала Тина Канделаки.

Продюсер отметила, что стоимость проекта сравнима с бюджетом полнометражных лент, выходящих в прокат. Из-за повышенного интереса рекламодателей уже на этапе предпродаж картина вышла в плюс, заработав порядка 100 млн рублей.

Доля просмотра ленты в эфире составила 23%. Больше всего картину смотрели зрители от 14 до 44 лет. Успех фильма Канделаки объяснила тем, что подобный ненавязчивый контент можно пересматривать чаще.

Ранее Тина Канделаки рассказала, чем ТНТ привлекает звёзд.

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