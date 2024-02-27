Картина «Иван Васильевич меняет всё» стала самым рейтинговым проектом ТНТ за последние пять лет

Фильм ТНТ «Иван Васильевич меняет всё» стал самой рейтинговой трансляцией за последние пять лет.

«Мы не ожидали, что дадим семь повторов. Он окупился, переокупился. Плюсовая экономика этого фильма феноменальна», — рассказала директор канала Тина Канделаки.

Продюсер отметила, что стоимость проекта сравнима с бюджетом полнометражных лент, выходящих в прокат. Из-за повышенного интереса рекламодателей уже на этапе предпродаж картина вышла в плюс, заработав порядка 100 млн рублей.

Доля просмотра ленты в эфире составила 23%. Больше всего картину смотрели зрители от 14 до 44 лет. Успех фильма Канделаки объяснила тем, что подобный ненавязчивый контент можно пересматривать чаще.

Ранее Тина Канделаки рассказала, чем ТНТ привлекает звёзд.