Картина «Иван Васильевич меняет всё» стала самым рейтинговым проектом ТНТ за последние пять лет
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«Мы не ожидали, что дадим семь повторов. Он окупился, переокупился. Плюсовая экономика этого фильма феноменальна», — рассказала директор канала Тина Канделаки.
Продюсер отметила, что стоимость проекта сравнима с бюджетом полнометражных лент, выходящих в прокат. Из-за повышенного интереса рекламодателей уже на этапе предпродаж картина вышла в плюс, заработав порядка 100 млн рублей.
Доля просмотра ленты в эфире составила 23%. Больше всего картину смотрели зрители от 14 до 44 лет. Успех фильма Канделаки объяснила тем, что подобный ненавязчивый контент можно пересматривать чаще.
Ранее Тина Канделаки рассказала, чем ТНТ привлекает звёзд.