ТНТ запустил музыкальный лейбл

Телеканал ТНТ запустил собственный музыкальный лейбл под названием «Дружба Мьюзик».

Об этом сообщила финансовый директор канала Марина Разумова.

«Телеканал ТНТ начиная с 2023 года активно развивает линейку музыкальных шоу и программ. Для неё даже сформировалась в сетке отдельная ниша. Совершенно логично, что ТНТ и ГПМ РТВ нужен условный центр экспертизы и компетенции по управлению музыкальными правами», — отметила она.

По словам Разумовой, проектом руководит музыкальный продюсер Денис Дубовик («Красный 5», «Слово пацана. Кровь на асфальте»). В 2023 году он собрал в библиотеку более 2700 музыкальных треков, которые эксклюзивно формировались в процессе всей истории создания контента ГПМ РТВ.

«Это позволит и внутренним, и внешним продакшнам, с которыми мы работаем, пользоваться этим каталогом и иметь единый центр компетенции управления всей музыкой», — уточнила финансовый директор.

Также Разумова отметила, что Дубовик привлёк нейросети, чтобы пополнять библиотеку.

«Дружба Мьюзик» будет самостоятельным бизнесом, открытым для всех коммуникаций. Будем сотрудничать со всей музыкальной индустрией, так как у нас есть все ресурсы для продвижения и звёзд, и музыкальных треков», — сообщила Разумова.

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