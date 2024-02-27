Тина Канделаки рассказала, что Светлаков и Галустян будут в новом сезоне «Нашей Russia»

Директор ТНТ Тина Канделаки рассказала, что в новом сезоне юмористического шоу «Наша Russia» к своим ролям вернутся Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Она также отметила, что в новые выпуски войдут как свежие истории, так и уже известные с предыдущих сезонов сюжеты.

Кроме того, директор телеканала упомянула, что юмор в шоу будет приемлемым для детей.

«Нашу Russia» мы хотим смотреть с нашими детьми. Всё же юмор должен быть безопасным. В телефильме «Наша Russia» будет зона безопасного юмора, его можно будет смотреть всей семьёй», — пояснила Канделаки.

О выпуске нового сезона «Нашей Russia» впервые сообщил генеральный продюсер телеканал ТНТ Аркадий Водахов 25 февраля 2024 года.

Ранее стала известна дата выхода нового реалити-шоу «Сокровища императора».