RT в Telegram
Подпишись

Тина Канделаки рассказала, что Светлаков и Галустян будут в новом сезоне «Нашей Russia»

Короткая ссылка
Директор ТНТ Тина Канделаки рассказала, что в новом сезоне юмористического шоу «Наша Russia» к своим ролям вернутся Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
Тина Канделаки рассказала, что Светлаков и Галустян будут в новом сезоне «Нашей Russia»
  • РИА Новости

Она также отметила, что в новые выпуски войдут как свежие истории, так и уже известные с предыдущих сезонов сюжеты.

Кроме того, директор телеканала упомянула, что юмор в шоу будет приемлемым для детей.

«Нашу Russia» мы хотим смотреть с нашими детьми. Всё же юмор должен быть безопасным. В телефильме «Наша Russia» будет зона безопасного юмора, его можно будет смотреть всей семьёй», — пояснила Канделаки.

О выпуске нового сезона «Нашей Russia» впервые сообщил генеральный продюсер телеканал ТНТ Аркадий Водахов 25 февраля 2024 года.  

Ранее стала известна дата выхода нового реалити-шоу «Сокровища императора».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить