Стала известна дата выхода нового реалити-шоу «Сокровища императора»

Телеканал ТНТ объявил дату выхода и участников масштабного реалити-шоу «Сокровища императора».

Как сообщает пресс-служба канала, проект стартует 10 марта в 19:00. Среди участников зрители увидят Марию Погребняк, Давида Манукяна, Алану Мамаеву, Филиппа Киркорова, Андрея Аверина, Карину Кокс, Анатолия Цоя и других.

Все артисты встретятся в Китае и будут соревноваться бок о бок с напарником, которого каждый выбрал себе сам. Всего в шоу примут участие 13 пар. В погоне за сокровищами звёзды проявят все свои коммуникативные навыки и культурные знания. Однако без трудностей не обойдётся. Например, Алана Мамаева и Мария Погребняк побывают в полицейском участке Китая за нарушение правопорядка, а Филипп Киркоров постарается доказать, что короли могут всё.

Ведущими шоу выступят Михаил Галустян и Ольга Бузова.

«Китай меня покорил! Это удивительная страна с древнейшей культурой и традициями, и ещё никто не снимал в Китае таких масштабных реалити, как это сделали мы. Мы снимали реалити в городе Ханчжоу, съёмочной площадкой, по сути, был весь город! Очень красивый и зелёный, он меня покорил, каждый день я влюблялась в него заново», — цитирует слова Бузовой пресс-служба ТНТ.

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