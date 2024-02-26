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Стала известна дата выхода нового реалити-шоу «Сокровища императора»

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Телеканал ТНТ объявил дату выхода и участников масштабного реалити-шоу «Сокровища императора».
Стала известна дата выхода нового реалити-шоу «Сокровища императора»
  • Михаил Галустян и Ольга Бузова
  • © телеканал ТНТ

Как сообщает пресс-служба канала, проект стартует 10 марта в 19:00. Среди участников зрители увидят Марию Погребняк, Давида Манукяна, Алану Мамаеву, Филиппа Киркорова, Андрея Аверина, Карину Кокс, Анатолия Цоя и других. 

Все артисты встретятся в Китае и будут соревноваться бок о бок с напарником, которого каждый выбрал себе сам. Всего в шоу примут участие 13 пар. В погоне за сокровищами звёзды проявят все свои коммуникативные навыки и культурные знания. Однако без трудностей не обойдётся. Например, Алана Мамаева и Мария Погребняк побывают в полицейском участке Китая за нарушение правопорядка, а Филипп Киркоров постарается доказать, что короли могут всё.

Ведущими шоу выступят Михаил Галустян и Ольга Бузова.

«Китай меня покорил! Это удивительная страна с древнейшей культурой и традициями, и ещё никто не снимал в Китае таких масштабных реалити, как это сделали мы. Мы снимали реалити в городе Ханчжоу, съёмочной площадкой, по сути, был весь город! Очень красивый и зелёный, он меня покорил, каждый день я влюблялась в него заново», — цитирует слова Бузовой пресс-служба ТНТ.

Ранее гендиректор ТНТ сообщил о перезапуске программы «Наша Russia».

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