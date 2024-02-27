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Телеканал ТНТ подвёл итоги 2023 года

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За 2023 год ТНТ выпустил 73 новых проекта. Общая доля аудитории канала выросла на 12%, а годовая прибыль — на рекордные 36%.
Телеканал ТНТ подвёл итоги 2023 года
  • РИА Новости

«У нас рекордное количество премьер. Такого не было никогда. Сейчас мы кровоточим и терпим, вводим абсолютно новые форматы и стилистику», — рассказала директор телеканала Тина Канделаки.

По её словам, ТНТ сыграл «не последнюю роль в том, что премьерные проекты стали заходить в сетках телеканалов в январе», а не в марте, как было принято ранее.

Одним из ключевых моментов перезагрузки телеканала стало заполнение сетки контентом в новогодние праздники и дачный сезон.

«В 2023 году мы очень много времени потратили на то, чтобы количество премьер зашкаливало», — отметила Канделаки.

Всего зрители посмотрели 664 часа премьерного контента. Среди будущих проектов к выходу готовятся новые сезоны шоу «Выжить в Дубае», «Ярче звёзд», «Лига городов», сериалов «Просто Михалыч», «Вика-ураган», «Телохранители» и других.

Вместе с тем Канделаки рассказала, что музыкальная программа «Конфетка» стала абсолютным лидером на протяжении нескольких недель среди контента 18+ и других каналов.

«Для нас это ещё одна заявка, что ТНТ будет конкурировать с федеральными каналами. И абсолютно точно претендует на то, чтобы быть главным развлекательным каналом страны», — добавила она.

Между тем Канделаки подчеркнула, что доля аудитории канала выросла на 12%, а годовая прибыль — на рекордные 36%.

Ранее был анонсирован выход нового реалити-шоу «Сокровища императора».

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