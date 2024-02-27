Стала известна дата выхода сериала «Чёрное солнце»
- Кадр из сериала «Чёрное солнце»
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В центре детективной истории — конфликтующие между собой оперуполномоченный капитан полиции Евгений Чагин и следователь Игорь Жук, которые объединяют усилия, чтобы расследовать серийное убийство.
На протяжении 12 серий герои из непримиримых врагов превратятся в добрых приятелей и глубже раскроются для зрителей.
Трейлер сериала доступен на YouTube-странице онлайн-кинотеатра KION.
Режиссёром проекта выступила Анна Носатова. Центральные роли исполнили Юрий Чурсин и Максим Стоянов.
Съёмки проходили в Ленинградской области, в частности в Выборге.
Ранее вышел тизер сериала «Дядя Лёша».