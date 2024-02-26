В Москве открыли приём заявок в проект «Уличный артист в парках»

Московский продюсерский центр (Моспродюсер) открыл приём заявок на участие в бесплатном проекте «Уличный артист в парках».

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметили организаторы, для участия в мероприятиях приглашаются музыканты, художники, мимы, жонглёры.

Претендентам необходимо заполнить анкету на сайте Моспродюсера и приложить видео своего номера.

Прошедшие отбор смогут сами бронировать место и время выступления на mos.ru. с мая по сентябрь 2024 года.

Ранее сообщалось, что посещаемость столичных парков выросла в четыре раза за последние десять лет.