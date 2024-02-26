В Москве открыли приём заявок в проект «Уличный артист в парках»
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметили организаторы, для участия в мероприятиях приглашаются музыканты, художники, мимы, жонглёры.
Претендентам необходимо заполнить анкету на сайте Моспродюсера и приложить видео своего номера.
Прошедшие отбор смогут сами бронировать место и время выступления на mos.ru. с мая по сентябрь 2024 года.
Ранее сообщалось, что посещаемость столичных парков выросла в четыре раза за последние десять лет.