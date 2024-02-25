RT в Telegram
Подпишись

Посещаемость московских парков выросла в четыре раза за 10 лет

Короткая ссылка
Посещаемость столичных парков выросла в четыре раза за последние десять лет.
Посещаемость московских парков выросла в четыре раза за 10 лет

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

В столице обновляют центральные парки и создают районные общественные пространства. Как отметил мэр, в новых парках можно заниматься спортом, гулять по экотропам, посещать кружки и секции.

«Бальные танцы, зумба, волейбол, рисование, иностранные языки, творческие мастер-классы, экологические лекции и многое другое», — сказал Собянин.

Популярностью пользуется летний проект «Йога в парках», который в 2023 году охватил 28 локаций.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы обнаружили краснокнижных птиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить