RT в Telegram
Подпишись

В парках Москвы обнаружили краснокнижных птиц

Короткая ссылка
В парках столицы в феврале обнаружили редких птиц, занесённых в Красные книги Москвы и России.
В парках Москвы обнаружили краснокнижных птиц

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, в экологическом парке «Северное Бутово» заметили серую цаплю. Обычно она зимует в Африке или Западной Европе.

На реке Яузе в парке «Останкино» обнаружили камышницу, или водяную курочку, которая обычно выбирает для зимовки Западную Европу, Среднюю Азию, Причерноморье.

Также на Яузе заметили уток-мандаринок.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить