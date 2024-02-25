В парках Москвы обнаружили краснокнижных птиц
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
В частности, в экологическом парке «Северное Бутово» заметили серую цаплю. Обычно она зимует в Африке или Западной Европе.
На реке Яузе в парке «Останкино» обнаружили камышницу, или водяную курочку, которая обычно выбирает для зимовки Западную Европу, Среднюю Азию, Причерноморье.
Также на Яузе заметили уток-мандаринок.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы.