В парках Москвы обнаружили краснокнижных птиц

В парках столицы в феврале обнаружили редких птиц, занесённых в Красные книги Москвы и России.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, в экологическом парке «Северное Бутово» заметили серую цаплю. Обычно она зимует в Африке или Западной Европе.

На реке Яузе в парке «Останкино» обнаружили камышницу, или водяную курочку, которая обычно выбирает для зимовки Западную Европу, Среднюю Азию, Причерноморье.

Также на Яузе заметили уток-мандаринок.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы.