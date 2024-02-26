Синоптик Шепоренко спрогнозировала похолодание в Свердловской области

Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала о предстоящем похолодании в регионе в начале весны.

«С наступлением марта трансформации в атмосфере помогут перемещению в Предуралье небольшого северо-западного циклона. В период с 3 по 5 марта вероятно понижение температуры», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

По прогнозу специалиста, на юге области температура по ночам опустится до -15...-18 °С, днём будет около -2...-7 °С.

Конец февраля, по словам синоптика, будет тёплым.

Ночью -4...-9 °С (на крайнем юго-западе области — до -16 °С), днём +1...-4 °С.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.