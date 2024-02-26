Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +4 °С в Москве в начале марта

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в пятницу, 1 марта, температура воздуха в Москве может подняться до +4 °С.

«На неделе с 26 февраля всё диктуется одним антициклоном с центром над югом Урала. Незначительные изменения произойдут только в самом её конце, когда с запада подойдёт небольшая ложбина более низкого давления. Пройдёт снег и температура слегка повысится», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, в ночь на 1 марта в столице ожидается около 0 °С.

По словам Шувалова, в пятницу будет хорошая предвесенняя погода.

Со своей стороны, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что в ближайшие дни сохранится травмоопасная погода.

«Всё-таки весна уже на носу, а самое главное не то, что она астрономическая весна, а то, что уже несколько дней идёт и будет продолжаться сильный поток с юга. Воздух идёт очень тёплый», — пояснил эксперт.

По его словам, снег начинает интенсивно таять, но из-за того, что температура воздуха держится в районе 0 °С, образуется гололедица.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.