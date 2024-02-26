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Стилист Хохлова рассказала о весенних трендах верхней одежды

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Стилист сети магазинов Nonconform Анастасия Хохлова рассказала, какие тренды верхней одежды будут наиболее популярны весной.
Стилист Хохлова рассказала о весенних трендах верхней одежды
  • Gettyimages.ru

«Один из наиболее заметных новых трендов грядущего сезона — куртки, вдохновлённые рабочей униформой. Причём вариаций на тему тренда существует масса: здесь и «дедовская куртка» в эстетике 90-х, которую отличают визуальные потёртости и объёмный вид, и верхняя одежда со строгим силуэтом», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, длина не играет роли, а среди цветов самыми популярными можно назвать чёрный, тёмно-синий, коричневый и бежевый.

Как отметила Хохлова, уже несколько сезонов не теряют актуальности куртки-бомберы, в том числе классический чёрный вариант без лишнего декора.

«Не стоит забывать, что весной, особенно в марте, тоже могут случиться заморозки, а основная задача куртки — согревать. Так что идеальным выбором может стать не столько трендовый, сколько функциональный предмет гардероба. Обратить внимание стоит на пуховики с крупной простёжкой, высоким воротом, регулируемым капюшоном и защитой от ветра на молнии», — добавила эксперт.

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