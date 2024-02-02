Специалист Ракутина дала рекомендации по уходу за ювелирными украшениями
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«Все виды украшений заслуживают аккуратного обращения: снятия и очистки после носки, а также хранения в специальных футлярах. При правильном уходе им обеспечен статус семейных реликвий», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Ракутина, серебряные и позолоченные украшения лучше всего чистить сухой фланелью, замшей или тряпочкой из сукна. И делать это стоит регулярно, иначе металл может потускнеть.
«При занятиях спортом украшение может поцарапаться или даже деформироваться, а из-за деформации металла камень может выпасть. Моющие средства, в свою очередь, могут спровоцировать возникновение пятен, изменение цвета и повреждение поверхности металла из-за окисления», — сказала эксперт.
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