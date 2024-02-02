Специалист Ракутина дала рекомендации по уходу за ювелирными украшениями

Эксперт по моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина дала рекомендации по правильному уходу за ювелирными украшениями.

«Все виды украшений заслуживают аккуратного обращения: снятия и очистки после носки, а также хранения в специальных футлярах. При правильном уходе им обеспечен статус семейных реликвий», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Ракутина, серебряные и позолоченные украшения лучше всего чистить сухой фланелью, замшей или тряпочкой из сукна. И делать это стоит регулярно, иначе металл может потускнеть.

«При занятиях спортом украшение может поцарапаться или даже деформироваться, а из-за деформации металла камень может выпасть. Моющие средства, в свою очередь, могут спровоцировать возникновение пятен, изменение цвета и повреждение поверхности металла из-за окисления», — сказала эксперт.

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