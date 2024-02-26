Нутрициолог Ломкова рассказала о правилах здорового ужина

Нутрициолог, руководитель научно-методического департамента Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова рассказала, какие правила желательно соблюдать при выборе блюд для ужина.

«Есть основные правила в ужине. Первый — разнообразие в питании. Включайте продукты из разных пищевых групп, чтобы обеспечить организм необходимыми веществами. Важно соблюдать и умеренность в размере порций», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно обеспечить наличие углеводов, белков и жиров в каждом приёме пищи для достижения баланса.

Как считает Ломкова, лучшие способы приготовления — на пару или запекание.

Также желательно выбирать лёгкие источники белка, в том числе нежирные сорта рыбы и мяса, яйца.

«Рекомендуется употреблять разнообразные источники клетчатки, включая как свежие, так и термически обработанные овощи», — добавила эксперт.

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