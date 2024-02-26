CNN: актёр из фильма «Капитан Марвел» Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет

Канадский актёр, снявшийся в фильмах «Капитан Марвел» и «Звёздный путь: Дискавери» Кеннет Митчелл скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщил CNN со ссылкой на его семью.

«С тяжёлым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга для многих», — говорится в заявлении.

Актёр умер после продолжительной болезни. В 2019 году у Митчелла нашли боковой амиотрофический склероз (БАС). Отмечается, что в последнее время его состояние здоровья ухудшалось.

23 февраля умер актёр Константин Капитан, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».