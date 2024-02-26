RT в Telegram
Подпишись

CNN: актёр из фильма «Капитан Марвел» Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет

Короткая ссылка
Канадский актёр, снявшийся в фильмах «Капитан Марвел» и «Звёздный путь: Дискавери» Кеннет Митчелл скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщил CNN со ссылкой на его семью.
CNN: актёр из фильма «Капитан Марвел» Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет
  • globallookpress.com
  • © Jens Krick/imago stock&people

«С тяжёлым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга для многих», — говорится в заявлении.

Актёр умер после продолжительной болезни. В 2019 году у Митчелла нашли боковой амиотрофический склероз (БАС). Отмечается, что в последнее время его состояние здоровья ухудшалось.

23 февраля умер актёр Константин Капитан, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить