CNN: актёр из фильма «Капитан Марвел» Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет
- globallookpress.com
- © Jens Krick/imago stock&people
«С тяжёлым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга для многих», — говорится в заявлении.
Актёр умер после продолжительной болезни. В 2019 году у Митчелла нашли боковой амиотрофический склероз (БАС). Отмечается, что в последнее время его состояние здоровья ухудшалось.
23 февраля умер актёр Константин Капитан, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».