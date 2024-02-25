Синоптик предупредил о ледяном дожде в Москве и области в предстоящую ночь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT сообщил, что причиной предстоящего ледяного дождя в Москве стал так называемый температурный слоистый пирог, образовавшийся из-за схождения двух противоположных по температуре воздушных потоков.

«Сейчас Москва и Московская область находятся в зоне сходимости двух воздушных потоков с разными физическими свойствами и с разной температурой... И вот сходимость этих воздушных потоков как раз в центре Европейской России... приводит к тому, что температура по вертикали распределяется слоями. Идёт слой температуры с отрицательными значениями, а выше — слой с положительными. Потом опять с отрицательными», — объяснил Вильфанд.

Он добавил, что предстоящий снег, попадая в такой «слоистый пирог», будет сначала таять, а потом покрываться ледяной коркой.

«И (возникает. — RT) очень сильная гололедица, сильное скольжение, гораздо сильнее, чем обычно бывает. А на проводах и ветках деревьев образовывается гололёд», — заключил синоптик.

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