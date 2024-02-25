Собянин рассказал о системе обучения и продвижения молодых музыкантов в Москве
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Город оказывает молодым музыкантам поддержку, помогает им в продвижении. В 149 школах искусств проводятся занятия по академическим, народным и современным направлениям музыки.
Московский многофункциональный культурный центр организует выступления молодых музыкантов на профессиональной концертной площадке. В рамках проекта «Фабрика Музыки» организовано обучение продюсеров и менеджеров.
Как отметил Собянин, созданная в столице система обучения и продвижения начинающих музыкантов охватила свыше 54 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что новый сезон «Музыки в метро» начался в Москве 25 января.