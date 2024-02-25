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В Кемеровской области предупредили о ночных морозах до -28 °С

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В Кемеровской области рассказали о погоде 26 февраля. В частности, ночные температуры составят -16...-21 °С, местами до -28 °С.
В Кемеровской области предупредили о ночных морозах до -28 °С
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём ожидается -8...-13 °С, местами -2...-7 °С. Порывы ветра до 8 м/с.

«Переменная облачность, небольшой, днём местами по югу умеренный снег. Местами дым, дымка, на дорогах гололедица», — говорится в прогнозе.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории России.

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