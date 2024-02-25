В Кемеровской области предупредили о ночных морозах до -28 °С
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Днём ожидается -8...-13 °С, местами -2...-7 °С. Порывы ветра до 8 м/с.
«Переменная облачность, небольшой, днём местами по югу умеренный снег. Местами дым, дымка, на дорогах гололедица», — говорится в прогнозе.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории России.