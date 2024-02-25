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Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на предстоящей неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на предстоящей неделе в Центральную Россию придёт погода, характерная для преддверия весны.
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на предстоящей неделе
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Дневные температуры буду положительные, в диапазоне +1...+2 °С, но никаких осадков, солнышко, всё-таки такое преддверие весенней погоды», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Ко вторнику ночные температуры опустятся до -5 °С, в ночь на среду — до -8 °С. Днём ожидается температура выше 0 °С.

Как отметил Вильфанд, в целом погода в первые дни следующей недели будет выше нормы на два-три градуса.

«Конечно, такая погода более характерна для конца первой декады, для третьей пятидневки марта», — пояснил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории России.

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