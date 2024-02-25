Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на предстоящей неделе
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
«Дневные температуры буду положительные, в диапазоне +1...+2 °С, но никаких осадков, солнышко, всё-таки такое преддверие весенней погоды», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».
Ко вторнику ночные температуры опустятся до -5 °С, в ночь на среду — до -8 °С. Днём ожидается температура выше 0 °С.
Как отметил Вильфанд, в целом погода в первые дни следующей недели будет выше нормы на два-три градуса.
«Конечно, такая погода более характерна для конца первой декады, для третьей пятидневки марта», — пояснил он.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории России.