Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на предстоящей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на предстоящей неделе в Центральную Россию придёт погода, характерная для преддверия весны.

«Дневные температуры буду положительные, в диапазоне +1...+2 °С, но никаких осадков, солнышко, всё-таки такое преддверие весенней погоды», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Ко вторнику ночные температуры опустятся до -5 °С, в ночь на среду — до -8 °С. Днём ожидается температура выше 0 °С.

Как отметил Вильфанд, в целом погода в первые дни следующей недели будет выше нормы на два-три градуса.

«Конечно, такая погода более характерна для конца первой декады, для третьей пятидневки марта», — пояснил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории России.