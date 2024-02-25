RT в Telegram
Подпишись

Специалист Соколов дал советы по защите замков от обледенения

Короткая ссылка
Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, как защитить навесные и врезные замки от обледенения. По его словам, существует несколько способов.
Специалист Соколов дал советы по защите замков от обледенения
  • Gettyimages.ru
  • © alexkich

В беседе с газетой «Известия» Соколов отметил, что можно использовать антиобледенительные средства. Также рекомендуется установить навес над замком или дверью.

Кроме того, существуют специальные «крышки», которые защищают замок от попадания воды. Снизит риск обледенения и утеплитель вокруг замка.

«Лучше всего воспользоваться специальным размораживателем для замков. Химия растопит лёд, и замок откроется», — сообщил эксперт.

Он добавил, что использовать горячую воду не стоит, поскольку она может замёрзнуть внутри замка и усугубить ситуацию.

Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рекомендовала не убирать полностью снег на даче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить