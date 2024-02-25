Специалист Соколов дал советы по защите замков от обледенения

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, как защитить навесные и врезные замки от обледенения. По его словам, существует несколько способов.

В беседе с газетой «Известия» Соколов отметил, что можно использовать антиобледенительные средства. Также рекомендуется установить навес над замком или дверью.

Кроме того, существуют специальные «крышки», которые защищают замок от попадания воды. Снизит риск обледенения и утеплитель вокруг замка.

«Лучше всего воспользоваться специальным размораживателем для замков. Химия растопит лёд, и замок откроется», — сообщил эксперт.

Он добавил, что использовать горячую воду не стоит, поскольку она может замёрзнуть внутри замка и усугубить ситуацию.

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