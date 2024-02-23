Московская неделя моды пройдёт 1—8 марта

Московская неделя моды будет проходить с 1 по 8 марта.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

В дни открытия и закрытия состоятся коллективные показы отечественных дизайнеров с участием артистов.

Свои коллекции представят дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Улан-Удэ, Уфы, Казани, Самары, Кирова и других городов.

Кроме того, можно будет приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов.

Ранее эксперт по моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина дала рекомендации по правильному уходу за ювелирными украшениями.