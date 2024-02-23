Учёный Садовский рассказал о последствиях крупной вспышки на Солнце

Заместитель заведующего кафедрой ИКИ РАН, специалист по солнечному ветру Андрей Садовский в беседе с RT рассказал о последствиях крупнейшей за семь лет вспышки на Солнце.

Специалист отметил, что вспышка была крупная, но не сверхкрупная.

«X — это наиболее высокий класс по рентгеновской активности вспышки. 6 — это означает, что там ещё стоит шестёрочка перед той самой десяткой в некоторой степени, которая определяет класс. Соответственно, грозит пока непонятно чем, потому что вопрос: дойдёт всё это до Земли, попадёт ли в Землю? Если будет корональный выброс массы, то есть выброс солнечной массы, от Солнца и долетит, соответственно, до Земли, то возможна магнитная буря какая-то классная. Ничего страшного не случится», — объяснил Садовский.

При этом, по его словам, «супермагнитной бури ждать не стоит».

Ранее стало известно, что крупнейший за семь лет по силе взрыв в этом солнечном цикле зарегистрирован на Солнце в ночь на пятницу, 23 февраля, между 00:00 и 02:00 мск.