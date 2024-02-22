В ЯНАО рассказали о мероприятиях в честь Дня оленевода

Мероприятия в честь Дня оленевода состоятся 24 и 25 февраля в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт акции.

«Основные мероприятия пройдут на главной площади Надыма — Юбилейной — и на озере Янтарном. Каждый сможет увидеть гонки на оленьих упряжках — их ждут больше всего. Не менее зрелищно всегда проходят и другие дисциплины: метание тынзяна на хорей, национальная борьба, перетягивание палки, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок и лыжная эстафета», — отмечается в сообщении.

Также запланирован праздник национальной кухни.

Ранее сообщалось, что масленичная неделя начнётся в Московской области 11 марта. Праздничные мероприятия будут проходить до 17 марта.