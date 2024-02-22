В Ульяновской области предупредили о ночных морозах до -31 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Осадков не ожидается. Днём 23 и 24 февраля температура воздуха составит до -11 °С.
Также стало известно, что сильное похолодание прогнозируется в Омской области, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС. Температура воздуха может быть ниже климатической нормы на десять градусов.
Ранее мэрия Кургана напомнила о мерах предосторожности в связи с холодами.