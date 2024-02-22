RT в Telegram
Подпишись

В Ульяновской области предупредили о ночных морозах до -31 °С

Короткая ссылка
В Ульяновской области рассказали о погоде в ближайшие дни. В частности, в регионе ожидаются ночные морозы до -31 °С.
В Ульяновской области предупредили о ночных морозах до -31 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Осадков не ожидается. Днём 23 и 24 февраля температура воздуха составит до -11 °С.

Также стало известно, что сильное похолодание прогнозируется в Омской области, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС. Температура воздуха может быть ниже климатической нормы на десять градусов.

Ранее мэрия Кургана напомнила о мерах предосторожности в связи с холодами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить