В Ульяновской области предупредили о ночных морозах до -31 °С

В Ульяновской области рассказали о погоде в ближайшие дни. В частности, в регионе ожидаются ночные морозы до -31 °С.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Осадков не ожидается. Днём 23 и 24 февраля температура воздуха составит до -11 °С.

Также стало известно, что сильное похолодание прогнозируется в Омской области, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС. Температура воздуха может быть ниже климатической нормы на десять градусов.

Ранее мэрия Кургана напомнила о мерах предосторожности в связи с холодами.