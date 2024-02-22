Мэрия Кургана напомнила о мерах предосторожности в связи с холодами
- РИА Новости
В мэрии посоветовали жителям в период сильных холодов соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить травматизма и переохлаждения, передаёт URA.RU.
«Автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. Во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных», — говорится в обращении.
Также горожанам напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности в использовании печей и обогревателей.
Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.