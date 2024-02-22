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Оборот учреждений культуры Москвы вырос на 22% в 2023 году

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте на 22% оборота учреждений культуры столицы в 2023 году.
Оборот учреждений культуры Москвы вырос на 22% в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Практически на все услуги в сфере культуры наблюдался повышенный спрос, который привёл к росту выручки. Почти четверть годового оборота, около 18 млрд рублей, пришлась на январь и декабрь — периоды традиционно высокой посещаемости культурных учреждений в предновогодние дни и зимние каникулы», — сказал Ефимов.

Всего за 2023 год театры, концертные залы, парки, кинотеатры и другие площадки заработали более 75,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2023 году прошло порядка 115 выставок под открытым небом, их посетили более 7 млн человек.

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